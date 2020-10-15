Счетная палата проверила начисление «ковидных» рязанским медикам

Контрольно-счетная палата Рязанской области отчиталась о результатах проверки начислений стимулирующих выплат медицинским работникам в период пандемии. В итоге ревизоры пришли к выводу, что региональное министерство здравоохранения действовало в соответствии с законом.

Согласно отчету, выплаты производились ежемесячно, за исключением июля. Произошло это в связи с задержкой финансирования. Деньги из федерального бюджета поступили только 12 августа, а стимулирующие выплаты за июль были полностью выплачены с 13 по 14 августа.

При этом в документе говорится, что размер фактических выплат медицинским работникам соответствовал занимаемой должности.

Также ревизоры не обошли вниманием апрельскую неразбериху, возникшую из-за правил начисления «ковидных» выплат.

«В апреле начисления производились за фактически отработанное время. В связи с внесенными изменениями в законодательство уже в мае 2020 года был произведен перерасчет, исходя из самого факта работы с пациентами с COVID-19. Доплата произведена», - говорится в отчете.

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