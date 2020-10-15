В Рязани на неделю ограничат движение по улице Островского

В Рязани на неделю перекроют движение по участку улицы Островского. Об этом сообщается в пресс-службе администрации города.

С 18 по 26 октября проехать будет нельзя в сторону ул. Осипенко в районе дома №95 по двум полосам.

Для проведения ремонтных работ участок огородят и выставят соответствующие знаки.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к данным ограничениям и планировать свои маршруты заранее.

Напомним, что в среду, 14 октября, администрация Рязани сообщила, что мост на улице Ленина через Лыбедь полностью перекроют для движения с 15 октября 14:00 до 25 декабря 7:00. В настоящее время проходит реконструкция моста, после которой он свяжет для пешеходов две части Лыбедского бульвара.

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