В пятницу на пяти улицах Рязани отключат электричество

16 октября в Рязани произойдет отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

В пятницу с 09:30 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 1-я Механизаторов, д. с 1 по 3, д. с 5 по 23;

- улица 2-я Механизаторов, д. с 1 по 10, д. с 12 по 14, д. 16, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 25а, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33;

- улица Запрудная, д. с 1 по 11;

- улица Гагарина (пос. Соколовка), д. с 1 по 13, д. 15, д. 15а, д. 17, д. 19, д. 21, д. 21а, д. 23, д. 23б, д. 25а;

- станция Лесок, д. 2, д. 2а.

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