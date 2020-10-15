В сгоревшем доме в Рыбновском районе обнаружили тела пожилых супругов

Фото с места ЧП.

Ночью 15 октября поступило сообщения, что в деревне Окаемово Рыбновского района горит жилой деревянный одноэтажный дом. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Всего в тушении пожара участвовали четыре спецавтомобиля и 12 человек личного состава.

При разборе завалов были обнаружены тела хозяев дома – супругов-пенсионеров (женщины 1946 года рождения и мужчины 1949 года рождения).

По факту гибели людей Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области начал доследственную проверку. Будут установлены причины возникновения пожара, а также причины смерти мужчины и женщины. По результатам проверки примут процессуальное решение.