Рязанцев предупредили о начале заморозков

В ближайшую субботу, 17 октября, синоптики прогнозируют в Рязанской области ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте гидрометеорологии.

«Днем синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Возможен холодный северный ветер, порывами до девяти метров в секунду. Температура воздуха ночью -2…3°С, днем 6…11ºС», - говорится в сообщении.

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