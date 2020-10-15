Новый главврач ОКБ Андрей Карпунин рассказал, как будет работать больница с его назначением. Фото: личная страница Андрея Карпунина в "ВК".

Новый главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал о ближайших планах больницы. По его словам, первоочередная задача – это борьба с коронавирусом, но и другие служба ОКБ продолжат развиваться.

— Я вижу больницу, как единый организм, в котором системы гармонично взаимодействуют друг с другом. В перспективе расширится и углубится работа по донорству и трансплантации органов и тканей, усовершенствуется служба санитарной авиации, — отметил Карпунин. — В ближайшее время оптимизируем потоки пациентов с коронавирусной инфекцией. Есть много планов и задумок, но всех секретов пока не раскрою [в интервью АиФ Карпунин сказал, что секретов нет – Ред.]. Больница продолжает работать, уверяю всех наших пациентов – качество медицинской помощи и пациентский сервис будут постоянно совершенствоваться.

Напомним, бывший главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов покинул больницу, перейдя на работу депутатом Рязанской областной Думы (читать подробнее).

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