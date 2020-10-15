В Рязани увеличилось количество тяжело больных коронавирусом людей

На утро 15 октября в больницах Рязанской области находится 305 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативная группа. Это на 37 человек больше, чем сутками ранее. Из них 8 (-1) детей.

Состояние 78 (+15) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 199 (+10) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 28 (+12) человек, из них 9 (+2) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей.

Ранее, напомним, была зафиксирована вспышка коронавируса в Московском районе Рязани (читать подробнее).

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