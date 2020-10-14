Роспотребнадзор предположил, что вонючий запах в Рязани – дело реконструкции моста

Специалисты связали неприятный запах в центре Рязани с реконструкцией моста на улице Ленина. По крайней мере об этом заявил заместитель руководителя регионального управления Росприроднадзора Виктор Барабаш на совещании, которое состоялось 13 октября.

— Очень наше субъективное мнение. У нас же давно не было ничего зафиксировано в центре города, а теперь в центре Рязани у нас какие-то запахи, — очень субъективно отметил Барабаш. — Тамм же Лыбедь идет в трубах. Там не зацепили эту речку старую? Мы же не знаем, что там происходит внутри этих труб.

Напомним, ранее стало известно, что все исследования, которые были проведены 6, 7, 8 октября через каждые четыре часа, свидетельствуют о превышении по сероводороду по 15 ПДК. Идет массивное загрязнение по всему городу, — подчеркнула заместитель руководителя Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Акимова. — Регистрировалось не только в Дашках, но и Турлатове, в Московском районе, Канищеве. Мы предполагаем, что все-таки виновником этой ситуации является нефтеперерабатывающая компания. Уже выявлены некоторые нарушения, которые регистрируются на нефтезаводе. По завершении проверки будет возбуждено административное дело (читать подробнее).

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