Скопин вышел на второе место после Рязани по заболевшим коронавирусом

Опергруппа опубликовала данные о распространении коронавируса в Рязанской области на 14 октября. Если верить этой статистике, за сутки зарегистрировано еще 90 случаев заражения, 56 из них – в Рязани.

На второе место по заболевшим после областного центра вышел Скопин. Там еще у семи человек тесты на COVID-19 оказались положительными. Всего с начала пандемии там насчитывается 253 случая заражения.

География коронавирусной инфекции вновь расширилась за счет двух населенных пунктов. Причем оба расположены в Милославском районе – села Мураевня и Покрово-Гагарино.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим те точки на карте региона, где произошел прирост по сравнению с 13 октября:

- Рязань - 4781 случай с начала пандемии (+56);

- Рязанский район – 414 (+3) (Заборье – 24 (+1), Агро-Пустынь – 8 (+1), Искра – 7 (+1));

- Скопин – 253 (+7);

- Рыбное – 232 (+1);

- Касимов – 217 (+3);

- Скопинский район – 157 (+4) (Корневое – 13 (+1), Побединка – 12 (+1), Вослебово – 13 (+2));

- Рыбновский район – 151 (+1) (Старолетово – 7 (+1));

- Клепиковский район – 144 (+1) (Тума – 53 (+1));

- Михайловский район – 134 (+1) (Виленка – 8 (+1));

- Шацкий район – 60 (+1) (Черная Слобода – 15 (+1));

- Кораблино – 59 (+3);

- Сараи – 55 (+1);

- Пронский район – 54 (+1) (Гремяки – 7 (+1));

- Захаровский район – 51 (+2) (Елино – 11 (+1), Добрые Пчелы – 6 (+1));

- Милославский район – 41 (+2) (Мураевня - 1 (+1), Покрово-Гагарино – 1 (+1));

- Спас-Клепики – 40 (+1);

- Чучково – 40 (+2).