В Рязани автобус сбил девятилетнего ребенка.

Вечером 13 октября на улице Шереметьевской произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 39-летний рязанец за рулем автобуса МАЗ сбил девятилетнего ребенка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия мальчика с травмами доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту дорожного происшествия полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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