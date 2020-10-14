Андрей Турчак: Бюджет получился сбалансированным и направлен на заботу о людях, их защиту и благополучие

Фото: РОО "Единая Россия".

Проект бюджета получился сбалансированным и стал результатом конструктивного сотрудничества «Единой России» и правительства, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о социальных приоритетах бюджета на ближайшие три года. Совещание прошло на площадке партии 12 октября. В нем приняли участие заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Социальный блок занимает в документе центральное место – по предварительным подсчетам, порядка 27% всех расходов бюджета пойдет на него. Один из способов довести бюджетные деньги до каждого конкретного человека – проекты «Единой России».

«Партийные проекты были созданы специально для решения проблем граждан, наших избирателей на местах – в регионах, муниципалитетах, сельской местности. И для «Единой России» принципиальная задача, чтобы эти проекты были обеспечены финансированием. От конкретной школы, садика, спортплощадки, дороги, больницы зависит качество жизни конкретной территории, и именно по решению таких вопросов люди дают оценку властям», – подчеркнул Андрей Турчак, обращаясь к вице-премьерам.

В связи с этим власти заложили в проект бюджета достаточно серьезные средства на формирование комфортной среды – как в городе, так и на селе.

К примеру, на строительство около трехсот сельских домов культуры в 2021 году потратят порядка 3,3 миллиарда рублей. Еще 460 миллионов рублей пойдут на поставку 100 автоклубов по проекту «Единой России» «Культура малой Родины». Также предусмотрены средства на создание 110 модельных библиотек в 59 регионах и переоснащение детских школ искусств в 41 субъекте РФ.

Отдельно в бюджете прописано развитие спорта на селе. По словам секретаря Генсовета партии, в следующем году будет выделено чуть больше 1,3 миллиарда рублей на ремонт спортивных залов в почти тысяче сельских школ. «Развитие физкультуры и массового спорта – еще один наш приоритет. В следующем году на это направление будет выделено 7,4 миллиарда рублей. Всего планируется построить более 100 ФОКов, из них 43 будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году», – сказал Андрей Турчак.

Он добавил, что порядка миллиарда рублей пойдет на строительство катков с искусственным льдом. Еще чуть больше двух миллиардов рублей выделят на крытые футбольные манежи.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что депутаты от партии проконтролируют, как выполняют работы в регионах. В масштабную программу развития сельских территорий вошли не только непосредственно строительство жилья, но и создание необходимой инфраструктуры – ремонт дорог, освещение, создание зон отдыха. По словам парламентария, «это то, о чем люди постоянно говорят».

«На развитие села направлены не только мероприятия государственной программы, но и мероприятия целого ряда других программ и национальных проектов. Так, например, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021-2022 годах на селе и в поселках городского типа будут построены новые современные школы, из них 19 – уже в следующем году. На эти цели из бюджета выделяется 2,7 миллиарда рублей 20 регионам», – отметил Сергей Неверов.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме подчеркнул, что партия обеспечила субсидирование работ по благоустройству в городах и сельской местности. На эти цели, по его словам, в следующем году в федеральном бюджете предусмотрено 34,65 миллиардов рублей. Это касается в том числе обновления общественного транспорта – в 2021 году городские агломерации получат порядка четырех миллиардов на закупку автобусов, троллейбусов и трамваев.

На следующей неделе руководство «Единой России» встретится по поводу проекта бюджета с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Единая Россия» совместно с правительством подготовила проект федерального бюджета на 2021 год. В него вошли предложения, которые партия собирала в регионах, а мы – получали от жителей каждого населенного пункта», – подчеркнул секретарь регионального отделения партии, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Лидер рязанских единороссов отметил, что приоритетными являются создание комфортной городской среды и повышение уровня жизни на сельских территориях.

«Речь идет о программах развития здравоохранения, физкультуры и спорта, ремонте дорог, учреждений культуры, о поддержке села. Все это очень важно для жителей», – считает Аркадий Фомин.

В текущем году в Рязанской области реализовывалось 15 партпроектов, интегрированных в национальные проекты. Так, в сфере образования только за 2020 год было построено три новых школы в общей сложности на 1732 места.

На уровне региона депутаты продолжат контроль при реализации этих проектов, сообщил лидер рязанских единороссов.

Проект бюджета был внесен в Госдуму 30 сентября. Предварительно, социальные статьи составят порядка трети всех расходов. «Единая Россия» работала над документом совместно с правительством, предложения партии были учтены еще до его внесения в Госдуму. Речь идет, в частности, о программах по развитию медицинской помощи и здравоохранения, физкультуры и спорта, ремонту учреждений культуры, дорог и поддержке села. Все предложения – результат совместной работы партийных проектов, жителей и органов власти. Кабмин их учел и заложил в расходы бюджета в том числе по нацпроектам, поручения по реализации которых давал президент. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял ранее, что у «Единой России» и правительства общая цель – «забота, защита и благополучие граждан».

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