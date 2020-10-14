Рязанские депутаты подали жалобу в ФАС на раннее начало отопительного сезона

Затянувшееся бабье лето, когда температура воздуха днем достигала 20 градусов в тени, не стала помехой для администрации города, распорядившейся дать отопление в дома с 1 октября. И многие рязанцы оказались в ситуации, когда они вынуждены перекрывать отопление (если такая возможность технически имеется) и открывать окна, фактически отапливая улицу за свой счет. А услуга это недешевая – в зависимости от площади квартиры сутки отопления стоят от 40 до 100 и более рублей.

Такое положение вещей возмутило не только простых граждан, но и некоторых депутатов Рязанской городской Думы.

— Нормативы говорят, что отопление в жилых домах должно появляться, когда температура на улице опускается ниже 8 градусов, а в объектах социальной инфраструктуры - когда температура опускается ниже 10 градусов. — считает депутат Рязанской городской Думы Алексей Захаров. — Но в сентябре средняя температура лишь 21 числа опустилась до +8,1 градуса, в период с 1 по 8 октября средняя температура за окном не опускалась ниже +12,4 градусов. Получается, отопление дали, не слушая федеральные нормативы?

Группа депутатов 9 октября подала по этому поводу жалобу в Федеральную атимонопольную службу (ФАС), считая, что рязанцам предоставляют ненужную на тот момент услугу. Ответ ФАС должна дать не позднее 30 дней с момента подачи жалобы.

О том, каковым будет ответ федеральной надзорной организации «Комсомолка» обязательно сообщит своим читателям.

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