В администрации Рязани опровергли информацию о вспышке COVID-19 в одной из городских школ

Пресс-служба администрации Рязани, опровергла информацию, опубликованную одним из рязанских СМИ о том, что в городской школе №53 12 учителей заболели коронавирусом.

С начала пандемии, по официальной информации, в обозначенной школе коронавирусной инфекцией переболели двое преподавателей.

В настоящее время положительный тест на COVID-19 сдала одна из учениц. Лечение она проходит дома. Класс, в котором учится девочка, ушел на карантин.

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