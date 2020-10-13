В рязанских больницах лечатся более 250 пациентов с COVID-19

Вечером во вторник, 13 октября, оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщила, что в больницах региона находятся 268 пациентов с COVID-19, в том числе девять детей.

Состояние 63 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. 189 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 16 человек, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных заболевших болезнь протекает в легкой форме, они лечатся на дому.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Новые ограничения в Рязани из-за коронавируса: режим самоизоляции, удаленка и работа кинотеатров

13 октября в Рязанской области ввели режим повышенной готовности (подробности).