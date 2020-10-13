Председателем Рязанской областной Думы вновь стал Аркадий Фомин

13 октября на первом заседании Рязанской областной Думы VII созыва выбрали председателя. Депутатам представили три кандидатуры: Григория Парсентьева («За Правду!»), Никиты Усачева (ЛДПР) и Аркадия Фомина («Единая Россия»).

В рейтинговом голосовании за Григория Парсентьева проголосовали два человека, за Никиту Усачева – три человека, за Аркадия Фомина отдали 32 голоса.

В итоге председателем регионального законодательного собрания вновь избрали Аркадия Фомина.

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