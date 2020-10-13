В среду в Рязани потеплеет до 21 градуса

В среду, 14 октября, в Рязани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +6...+11°С, днем +16...+21°С.

Как отметили в региональном управлении МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка устойчивая.

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