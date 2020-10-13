Новые случаи коронавируса выявили в 34 точках Рязанской области

13 октября появились свежие данные о географии коронавируса в Рязанской области. Опергруппа сообщает о 90 случая заражения в 34 населенных пунктах за минувшие сутки.

48 заболевших зарегистрировано в Рязани. В Александро-Невском четыре новых положительных теста на COVID-19, в Сасове – три. Кроме того, пандемия добралась еще до пяти точек на карте региона: Нагорное (Рыбновский район), Классон (Михайловский район), Муравлянка (Сараевский район), Воршево (Путятинский район), Красный Угол (Сапожковский район).

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим те из них, где произошли изменения по сравнению с 12 октября:

- Рязань - 4725 (+48);

- Рязанский район – 411 (+2) (Поляны – 53 (+1), Листвянка – 12 (+1));

- Ряжск – 250 (+1);

- Рыбное – 231 (+2);

- Сасово – 206 (+3);

- Шиловский район – 165 (+1) (Ерахтур – 4 (+1));

- Скопинский район – 153 (+1) (Успенское – 10 (+1));

- Рыбновский район – 150 (+1) (Нагорное – 1 (+1));

- Касимовский район – 144 (+1) (Подлипки – 11 (+1));

- Михайловский район – 133 (+1) (Классон – 1 (+1));

- Михайлов – 94 (+1);

- Александро-Невский – 84 (+4);

- Сараевский район – 79 (+3) (Бычки – 6 (+1), Муравлянка – 2 (+2));

- Александро-Невский район – 70 (+2) (Ленино – 12 (+1), Борисовка – 2 (+1));

- Сапожок – 64 (+1);

- Шацкий район – 59 (+3) (Казачья Слобода – 14 (+2), Выша – 2 (+1));

- Кораблино – 56 (+1);

- Старожилово – 56 (+1);

- Сараи – 54 (+1);

- Пронский район – 53 (+1) (Береговая Погореловка – 4 (+1));

- Спасск-Рязанский – 53 (+1);

- Шацк – 45 (+1);

- Ряжский район – 41 (+1) (Петрово – 9 (+1));

- Чучковский район – 40 (+1) (Дубровка – 3 (+1));

- Спас-Клепики – 39 (+1);

- Путятинский район – 32 (+3) (Песочня – 6 (+2), Воршево – 1 (+1));

- Путятино – 25 (+1);

- Сапожковский район – 17 (+2) (Большая Дорога – 2 (+1), Красный Угол – 1 (+1)).