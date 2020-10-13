В Новомичуринске 13 октября начался отопительный сезон. Фото: пресс-служба ОГК-2.

13 октября в Новомичуринске начался отопительный сезон. В связи с этим Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» перешла на зимний режим работы.

Для подготовки к зиме специалисты провели плановый ремонт оборудования теплосети: заменили участки магистральных трубопроводов протяженностью 325 метров, распределительных трубопроводов 555 метров, а также отремонтировали и заменили 78 единиц запорной арматуры.

«Проведенные гидравлические испытания подтвердили готовность теплосети Новомичуринска и промышленной площадки Рязанской ГРЭС к работе в осенне-зимний период. Оборудование и сотрудники станции готовы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей», – говорится в сообщении пресс-службы Рязанской ГРЭС.

Напомним, в Рязани отопительный сезон начался в конце сентября – сначала отопление пустили на объекты социальной сферы, а с 1 октября во все жилые дома (читать подробнее).

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