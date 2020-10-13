Закрытие женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» позволит сэкономить более 40 миллионов

Фото: Министерство спорта Рязанской области.

Новость о том, что женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» прекращает свое существование стала неожиданностью не только для горожан, но и для многих футболисток.

12 октября на пресс-конференции, посвященной этому грустному событию, министр спорта Рязанской области Владислав Фролов отметил, что именно его ведомство и стало инициатором закрытия клуба.

- В год на клуб тратится 42 миллиона рублей, - сообщил Владислав Викторович. – Клуб показывает неплохие результаты, но болельщики на матчи почти не ходят. На эти деньги можно содержать два ФОКа в районах, что видится более целесообразным.

Команда доиграет сезон 2020 года, после чего прекратит свое существование.

Напомним, что ЖФК «Рязань» является четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.