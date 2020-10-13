Рязанку, зараженную коронавирусом, вылечили и выписали из больницы спустя три месяца

В госпиталь особо опасных инфекций больницы имени Семашко продолжают поступать больные коронавирусом. Зачастую это люди с тяжелым течением болезни, требующие особого внимания врачей и медицинских сестер. Не исключением стала и 62-летняя пациентка Надежда Ивановна. Она поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести и подтвержденным COVID-19.

Несмотря на интенсивное лечение, состояние пациентки стремительно ухудшалось – пенсионерку перевели в реанимацию. Люди старше 60 лет часто имеют много сопутствующих заболеваний, на фоне этого течение острых инфекционных процессов усугубляется, поэтому лечить таких пациентов гораздо сложнее.

В данном случае женщина страдала гипертонией, сердечно-сосудистой недостаточностью, ее легкие были поражены на 75%.

В реанимации пациентка провела полтора месяца, из них 17 дней она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Совместными усилиями медперсонала состояние Надежды Ивановны удалось стабилизировать. Женщина поправилась и совсем недавно выписалась, в общей сложности проведя в стационаре три месяца.

— Она находилась в очень тяжелом состоянии, но верила в нас и наш профессионализм, — рассказывает врач-инфекционист Ольга Щеголькова. — Во время болезни человек испытывает сильные переживания и волнения, мы понимаем это, поэтому всегда стараемся поддержать своих пациентов. Каким бы тяжелым ни был диагноз пациента, врачи нашей больницы стараются найти способы выведения больного из кризиса. Мы сами никогда не опускаем руки и не позволяем своим пациентам падать духом.

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