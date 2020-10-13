COVID-19: в России новый рекорд, Рязанская область на пути к рекорду

Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 13 октября опубликовала свежие данные по заболеваемости COVID-19 в регионе. За минувшие сутки выявлен 91 новый случай. Таким образом, с начала пандемии заболевании подтвердилось у 8990 человек.

Еще 90 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве, вместе с ними общее число заболевших составляет 9080 человек. Напомним, что наибольший суточный прирост для Рязанской области – 101 подтвержденный случай – был зарегистрирован 28 апреля. Судя по всему, вскоре этот негативный рекорд будет побит.

Отметим, что 13 октября в России зафиксировано рекордное количество заболевших с начала пандемии – 13 868 человек. Предыдущий рекорд продержался ровно сутки.

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Такие данные приводит оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (подробности).