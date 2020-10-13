В больницах Рязанской области начнут выписывать электронные рецепты. Фото: Тимур ХАНОВ

В больницах и поликлиниках Рязанской области пациентам будут выписывать электронные рецепты. Соответствующий документ 12 октября подписал министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

«Использовать на территории Рязанской области наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов», - указано в постановлении главы регионального минздрава.

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