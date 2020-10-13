Мэр Елена Сорокина отчиталась о своей учебе в Сколкове

Елена Сорокина отчиталась о своей учебе в Сколкове.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина отчиталась об учебе в Сколкове. На своей странице в Facebook чиновница рассказала, как проходит обучение, и что нового она узнала.

«Закончилось обучение по первому модулю программы, в котором участвовала команда из Рязанской области. В течение пяти дней мы рассмотрели новейшие тенденции развития современных мегаполисов, проанализировали глобальные тренды в городском управлении и существующую социально-экономическую ситуацию в мире, а также провели анализ стратегии развития своих городов», - написала Сорокина.

По словам мэра, интенсив был очень высокий, ежедневное обучение завершалось в 21:30-22:00. Поэтому писать о впечатлениях у главы горадминистрации сразу не получалось.

«Во время обучения и в перерывах смогла пообщаться с коллегами из других регионов, открыла для себя много нового. Другими глазами взглянула на Грозный, подкупила искренность и открытость мэра Астрахани, удивили проблемы Тюмени. Все мы, главы администраций, сошлись на том, что круг проблем у нас похож – это экология, инфраструктура, вопросы экономического развития. В зависимости от города меняется только рейтинг этих пунктов», - отметила Сорокина.

Напомним, глава администрации Рязани Елена Сорокина поехала в Сколоково учиться по программе для городских управленцев. Для участия в этой программе отобраны 500 претендентов из 100 крупнейших городов России (читать подробнее).

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