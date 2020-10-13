Уроженец Рязани стал полномочным представителем губернатора Камчатского края.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Уроженец Рязанской области 42-летний Сергей Жуков назначен полномочным представителем губернатора Камчасткого края, сообщает пресс-служба краевого правительства. С мая 2020 года Жуков занимал должность врио полномочного представителя.
ДОСЬЕ «КП»
Сергей Жуков родился 3 апреля 1978 года в поселке Денежниково Рязанского района Рязанской области.
В 2003 году закончил Военный институт физической культуры.
В 2013 году получил диплом Московского государственного университета приборостроения и информатики по специальности «Менеджер».
Трудовой путь начинал с военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ.
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