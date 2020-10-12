«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» помогают жителям Скопинского района

В Рязанской области продолжается устранение последствий пожара на территории военной части, расположенной в поселке Желтухинский. На территории Скопинского и Ряжского районов был введен режим чрезвычайной ситуации. Жителей близлежащих сел эвакуировали в пункты временного размещения в селе Вослебово и городе Ряжске.

На территории муниципалитетов создан волонтерский штаб «Молодой Гвардии Единой России», который совместно с активистами местных отделений партии оказывает необходимую помощь пострадавшим.

На базе волонтерского штаба МГЕР и региональной общественной партийной приемной работают горячие линии. Поступило более 120 звонков.

Как рассказал заместитель руководителя регионального отделения МГЕР Вячеслав Поскребышев, к молодогвардейцам в основном обращаются жители Скопинского и Ряжского районов. «Также поступают звонки из Московской и Ульяновской областей, – добавил он. – В волонтерский штаб передают одежду для пострадавших, готовы передать бытовую технику».

Руководитель фракции «Единой России» в областной Думе, председатель регионального Совета сторонников Татьяна Панфилова напомнила, что специалисты партийной приемной проконсультируют рязанцев, желающих помочь жителям Скопинского района.

«В пунктах временного размещения есть потребность в предметах личной гигиены, средствах индивидуальной защиты, одноразовой посуде, – уточнила она. – Если вы готовы оказать поддержку, звоните на нашу горячую линию 8-800-222-65-63».

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