Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» как госучреждение ликвидирован

В последний раз "десантницы" становились чемпионками России в 2018 году. Фото: архив ЖФК "Рязань-ВДВ"

Губернатор Рязанской области распорядился ликвидировать женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ». Документ официально опубликован 12 октября. Команда сможет доиграть до конца 2020 года и прекратит свое существование.

Принятое решение в областном министерстве физическое культуры и спорта объясняют финансовым положением ЖФК и большими затратами на его содержание.

- Жить в наше время нужно по средствам, - заявил глава регионального Минспорта.

Футболистки «Рязани-ВДВ» четырежды становились чемпионками России (1999, 2000, 2013, 2018 годы) и дважды – обладательницами Кубка страны (1998, 2014 годы).