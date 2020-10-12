В рязанском УФССП массово заболели приставы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Отделение судебных приставов по Рязани и Рязанскому району, расположенное на улице Яблочкова, приостановило личный прием граждан, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Причина - массовые заболевания сотрудников ОРВИ. Кроме того, в подразделении выявили случай заболевания коронавирусом.

В настоящее время приставы обзванивают людей, чтобы разъяснить вопросы, с которыми они планировали обратиться.

Напомним, в начале августа «Комсомолка» уже писала о нарушении противоэпидемических мер в отделе УФССП по Рязани и Рязанскому муниципальному району. Тогда наш корреспондент смог убедиться в том, что несмотря на введенный губернатором в регионе «Режим повышенной готовности», сотрудники отдела игнорировали противоэпидемические меры и не использовали средства индивидуальной защиты (читать подробнее).

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем возникающим вопросам граждане могут обратиться по телефону УФССП России по Рязанской области: +7 (4912) 29-45-99.

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