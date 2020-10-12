Рязанское УРТ набирает водителей автобусов на зарплату в 70-80 тысяч рублей

Рязанское УРТ набирает водителей автобусов

МУП «УРТ» открыло вакансии водителей автобусов, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Напомним, с 12 октября на городские маршруты начали выходить автобусы, прибывшие из Москвы. Всего в распоряжение УРТ предоставлены 50 машин марки «ЛиАЗ».

В связи с этим предприятие и набирает водителей. По словам руководителя УРТ Дмитрия Минченко, заработная плата сотрудников, при полной смене и выполнении планов, составит до 70-80 тысяч рублей. Организация также предоставляет полный социальный пакет.

Отметим, что согласно информации, указанной на официальном сайте МУП «УРТ», зарплата водителей автобуса варьируется от 25 до 45 тысяч рублей, водителя троллейбуса – от 17 до 35 тысяч рублей.

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