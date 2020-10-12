Автобусы, прибывшие в Рязань из Москвы, работают без кондукторов

Автобусы из Москвы вышли на маршруты – все они без кондукторов.

12 октября на маршруты вышли шесть автобусов, которые в прошлом месяце прибыли в Рязань из Москвы, сообщает пресс-служба городской администрации. Всего в распоряжение УРТ предоставлены 50 машин марки «ЛиАЗ».

«Комфортные низкопольные автобусы, оборудованные всем необходимым, в том числе видеокамерами, прошли необходимое техническое обслуживание и будут поэтапно выпускаться на линию», - говорится в сообщении.

По словам начальника управления транспорта Андрея Михно, все московские автобусы будут работать без кондукторов. В салонах установлены два валидатора для оплаты картами – в салоне и у водителя. Оплатить проезд наличным расчетом можно будет так же у водителя.

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