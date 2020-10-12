В рязанском ресторане «Устрицы и танцы» торговали просроченным пивом

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В минувшие выходные сотрудники Роспотребнадзора и регионального УМВД провели масштабные рейды по развлекательным заведениям областного центра. В частности, проверяющих интересовало соблюдение требований розничной продажи алкоголя.

Во время проверки в ресторане «Устрицы и танцы», расположенном в ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе, был зафиксирован факт продажи пива с истекшим сроком годности.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, что это далеко не первый факт, когда в этом заведении торговали просрочкой. В 2016 году «Устрицы и танцы» попали в антирейтинг популярной в то время программы «Ревизорро». Тогда ведущая телеканала «Пятница!» обнаружила на кухне ресторана итальянское мясо, просроченное на 1,5 года.

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