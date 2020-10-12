Первым зампрокурора Рязанской области стал 36-летний Никита Зубко. Фото: прокуратура Самарской области.

Первым заместителем прокурора Рязанской области назначен Никита Зубко, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ подписан 8 октября. До своего назначения Зубко возглавлял прокуратуру города Самара.

ДОСЬЕ «КП»

Никита Викторович Зубко родился в 1984 году

Высшее юридическое образование получил в Самарском государственном университете. В 2007 году начал службу в должности следователя прокуратуры Красноглинского района.

В 2018 году возглавил прокуратуру Самары он в феврале 2018 года. До этого он работал прокурором Красноярского района Самары.

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