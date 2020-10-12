Еще четыре точки появились на карте коронавируса в Рязанской области

12 октября опергруппа представила свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области. Из 91 случая заражения за сутки 48 зарегистрированы в Рязани. По три заболевших прибавилось в Ряжске и Шилове.
Не обошлось и без новых точек на карте пандемии. Исходя из официальной статистики, COVID-19 добрался до населенных пунктов Мушковатово (Рязанский район), Алферьево (Касимовский район), Малинки (Михайловский район) и Красное (Сапожковский район).
С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим произошедшие с 11 октября изменения:
- Рязань 4677 случаев коронавируса с начала пандемии (+48);
- Рязанский район – 409 (+3) (Совхоз Рязанский – 7 (+1), Искра – 6 (+1), Мушковатово – 1 (+1));
- Ряжск – 249 (+3);
- Скопин – 246 (+1);
- Рыбное – 229 (+2);
- Касимов – 214 (+1);
- Шиловский район – 164 (+2) (Лесной – 51 (+1), Тимошкино – 2 (+1));
- Скопинский район – 152 (+1) (Отрада – 3 (+1));
- Касимовский район – 143 (+3) (поселок станции Касимов – 5 (+1), Сосновка – 4 (+1), Алферьево – 1 (+1));
- Клепиковский район – 143 (+2) (Тума – 52 (+1), Криуша – 22 (+1));
- Михайловский район – 132 (+1) (Малинки – 1 (+1));
- Шилово – 114 (+3);
- Михайлов – 93 (+2);
- Александро-Невский – 80 (+2);
- Александро-Невский район – 68 (+3) (Ленино – 11 (+2), Ленинский – 5 (+1));
- Сапожок – 63 (+1);
- Старожилово – 55 (+2);
- Сараи – 53 (+1);
- Шацк – 44 (+1);
- Пронск – 42 (+1);
- Чучковский район – 39 (+1) (Пертово – 10 (+1));
- Спас-Клепики – 38 (+1);
- Чучково – 38 (+2);
- Захарово – 34 (+1);
- Кадоме – 25 (+1);
- Сапожковском районе – 15 (+1) (Красное – 1 (+1)).