Еще четыре точки появились на карте коронавируса в Рязанской области

12 октября опергруппа представила свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области. Из 91 случая заражения за сутки 48 зарегистрированы в Рязани. По три заболевших прибавилось в Ряжске и Шилове.

Не обошлось и без новых точек на карте пандемии. Исходя из официальной статистики, COVID-19 добрался до населенных пунктов Мушковатово (Рязанский район), Алферьево (Касимовский район), Малинки (Михайловский район) и Красное (Сапожковский район).

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим произошедшие с 11 октября изменения:

- Рязань 4677 случаев коронавируса с начала пандемии (+48);

- Рязанский район – 409 (+3) (Совхоз Рязанский – 7 (+1), Искра – 6 (+1), Мушковатово – 1 (+1));

- Ряжск – 249 (+3);

- Скопин – 246 (+1);

- Рыбное – 229 (+2);

- Касимов – 214 (+1);

- Шиловский район – 164 (+2) (Лесной – 51 (+1), Тимошкино – 2 (+1));

- Скопинский район – 152 (+1) (Отрада – 3 (+1));

- Касимовский район – 143 (+3) (поселок станции Касимов – 5 (+1), Сосновка – 4 (+1), Алферьево – 1 (+1));

- Клепиковский район – 143 (+2) (Тума – 52 (+1), Криуша – 22 (+1));

- Михайловский район – 132 (+1) (Малинки – 1 (+1));

- Шилово – 114 (+3);

- Михайлов – 93 (+2);

- Александро-Невский – 80 (+2);

- Александро-Невский район – 68 (+3) (Ленино – 11 (+2), Ленинский – 5 (+1));

- Сапожок – 63 (+1);

- Старожилово – 55 (+2);

- Сараи – 53 (+1);

- Шацк – 44 (+1);

- Пронск – 42 (+1);

- Чучковский район – 39 (+1) (Пертово – 10 (+1));

- Спас-Клепики – 38 (+1);

- Чучково – 38 (+2);

- Захарово – 34 (+1);

- Кадоме – 25 (+1);

- Сапожковском районе – 15 (+1) (Красное – 1 (+1)).