Минздрав: Информация о врачах, отказавшихся помочь рязанцу, не соответствует действительности

Информация о том, что врачи отказались ехать на вызов к пациенту, не соответствует действительности. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

— Номер 112 используется для вызова экстренных служб через МЧС России. Бригада скорой помощи приехала через 15 минут, что соответствует нормативам, — сказали в ведомстве. — Также информируем, что бригада, доставившая пациента в медучреждение, находится на вызове до тех пор, пока вызов не будет закрыт. То есть, только после осмотра пациента дежурным врачом и принятом им решении по поводу возможной госпитализации или отправке больного в другое медучреждение для консультации или лечения. Такой алгоритм работы утвержден приказом 388-Н Минздрава РФ.

По данным минздрава, в настоящее время 83-летний пациент находится в стационаре под наблюдением врачей. Состояние его здоровья - средней степени тяжести, мужчина в сознании и получает всю необходимую терапию.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что днем 11 октября врачи «скорой» якобы отказались ехать к мужчине, которому стало плохо рядом с Областной клинической больницей (читать подробнее).

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