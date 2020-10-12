Рязанская область приближается к максимальным показателям по заболеваемости COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 12 октября опубликовал свежие данные по заболеваемости COVID-19 в регионе. За минувшие сутки выявлено 88 новых случаев. Таким образом, с начала пандемии заболевании подтвердилось у 8899 человек.

Еще 91 положительный тест находится на подтверждении в региональном минздраве, вместе с ними общее число заболевших составляет 8990 человек.

Отметим, что 12 октября в России зафиксировано рекордное количество заболевших с начала пандемии – 13 592 случая.

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Такие данные приводит оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (подробности).