COVID-19 выявлен в 20 рязанских школах

Утром понедельника, 12 октября, оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщила, что случаи заболевания COVID-19 выявлены в 34-х образовательных учреждениях региона, в том числе в пяти детских садах, 20 школах, шести ссузах и трех вузах.

Всего в настоящее время инфекция подтверждена у 8899 жителей Рязанской области. За последние сутки выявлены 88 новых случаев.

Профилактические мероприятия проводятся в полном объеме.

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