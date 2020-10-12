Рязанский боец ММА сокрушил соперника на престижном турнире

Рязанский боец ММА Артем Груздов сокрушил соперника на престижном турнире. Фото: стоп-кадр видео RCC: MMA & Boxing.

Рязанский боец МММ Артем Груздов в доминирующей манере победил Рашада Галайчиева из Тюмени на турнире одной из крупнейших международных промоутерских компаний RCC.

Боец КСЕ «Арта» с самого начала поединка занял центр октагона и работал первым номером. Доминирование Груздова было на протяжении всех трех раундов – как в стойке, так и в партере.

Галайчиев принял немыслимое количество ударов в голову, но все же дотерпел до судейского решения. Все трое судей отдали победу рязанскому спортсмену Артему Груздову.

Артем Груздов нанес немыслимое количество ударов локтями в голову соперника, но тот выдержал. Фото: стоп-кадр видео RCC: MMA & Boxing.

— Это мой первый бой в серьезной организации, я к этому долго шел. Сейчас буря эмоций, собой доволен, — отметил после поединка боец. — Готовился к финалу проекта “Путь в RCC”, но мой соперник Роман Мухамедшин в последний момент заболел, и мне предложили бой на основном турнире. Конечно же, я согласился. В любом случае Рашаду только мое уважение, он вышел на коротком уведомлении, в клетке показал себя как хороший и терпеливый боец.

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