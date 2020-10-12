В селе Захарово незаконно добывали песок. Фото: Рязанская областная прокуратура.

Недалеко от села Захарово обнаружили незаконную добычу песка, сообщает пресс-служба Рязанской областной прокуратуры. Добывали полезное ископаемое спецтехникой.

По данным ведомства, всего из карьера вывезли 50 кубических метров песка.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы производства направлены в министерство природопользования по Рязанской области для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2016 году добыча полезных ископаемых в Рязанской области была одним из самых убыточных занятий. Эта отрасль рухнула настолько, что лишь 12,5% предприятий сработали с прибылью (читать подробнее).

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