На улице Щедрина состоялась выставка в рамках проекта «Аутентичная Рязань»

К художникам примкнули танцоры.

11 октября в самом сердце областного центра на улице Щедрина прошла очередная выставка, организованная в рамках проекта «Аутентичная Рязань».

Также как и в прошлый раз, главной целью ее кураторов, стало желание привлечь внимание к сохранению исторического облика Рязани.

С 15 до 18 часов все желающие, пришедшие к дому №40, могли увидеть работы художников, а также выступления музыкантов и танцоров.

- Зодчеством всегда любовалась, для меня это сказочные домики с кружевами. Очень жаль, что когда они исчезают с улиц, особенно, если это привычные и знакомые с детства места. Очень хочется чтобы наша культура не забывала про свои корни, сохраняя народное творчество и памятники архитектуры, - поделилась одна из участников выставки Алевтина М.

Стоит отметить, что проект снова не оставил рязанцев равнодушными. Люди с интересом изучали картины и смотрели выступления, а некоторые даже присоединились к действу, прочитав стихи.

К сожалению, в тот момент когда проходила выставка, поступило сообщение о возгорании памятника деревянной архитектуры – дома Банковского, расположенный по Цветному бульвару, 6.

Местные жители реагировали на все крайне доброжелательно.

Главная цель проекта - привлечь внимание к сохранению исторического облика Рязани.

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