Пострадавшая от взрывов боеприпасов рязанка скончалась в больнице

Масштаб разрушений поражает. Фото: Александр КАРАВАЕВ

11 октября скончалась одна из пострадавших в результате взрывов на складах с боеприпасами неподалеку от поселка Желтухинский в Рязанской области. Об этом сообщает РИА «ТАСС» ссылаясь на руководителя территориального центра медицины катастроф.

- Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме, - сообщил Сергей Кузьминов.

На данный момент в больницах в состоянии средней тяжести находятся еще шесть пострадавших.

Напомним, 7 октября на территории военного склада загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских снарядов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно – огонь добрался до боеприпасов (читать подробнее). В радиусе 25 километров от места пожара эвакуировали около 2,5 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!