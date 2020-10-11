На Московском шоссе в Рязани загорелся деревянный дом

Горел нежилой дом на Московском шоссе.

11 октября в Рязани произошло возгорание деревянного нежилого дома №19 на Московском шоссе. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС пламя вспыхнуло на площади 60 квадратных метров. По предварительным данным в результате ЧП никто не пострадал.

В ведомстве также отметили, что пожар был локализован в 14.52, а 14.57 полностью ликвидирован. В его тушении принимали участие четыре расчета и шесть пожарных автомобилей. Главной задачей спасателей стало предотвращение перехода огня на другие здания.

Причины происшествия и причиненный ущерб устанавливаются.

На место прибыли шесть пожарных автомобилей.

На месте ЧП собралось много зевак.

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