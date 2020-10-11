Столичный суд избрал меру пресечения рязанскому депутату

9 октября Басманный суд Москвы избрал меру пресечения депутату Рязанской областной Думы Станиславу Подолю. Об этом сообщает «Интерфакс» ссылаясь на пресс-службу райсуда.

- Постановлением суда в отношении Подоля избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, при этом ему не запрещено покидать жилое помещение. - сообщила изданию представитель судебного органа Ирина Морозова.

Напомним, что Станислав Подоль интересует следствие в качестве генерального директора ООО АМК «Рязанский». В июне 2019 года на предприятии прошли обыски и выемка документов. Тогда в правоохранительных органах «Комсомолке» пояснили, что следственные действия проводились в рамках проверки всех поставщиков молочной продукции в школы Москвы.

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