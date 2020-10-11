9 октября в Пителинском районе Рязанской области произошло сразу два крупных пожара. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 9 часов 50 минут поступил сигнал о возгорании в селе Большие Прудищи. Огнем было уничтожено пять нежилых помещений, а общая площадь поврежденного имущества составила 180 квадратных метров. Также в результате ЧП сгорела сухая трава на площади 30 гектаров. В ликвидации пожара принимали участие девять единиц техники и 33 огнеборца.

А в 21 час 25 минут на пульт дежурного поступила информация о возгорании в селе Гридино. Здесь огонь уничтожил один жилой дом и четыре нежилых постройки. Общая площадь пожара составила 246 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовало десять единиц техники и 28 пожарных.

В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожаров и ущерб устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!