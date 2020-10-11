Шнур станет наставником рязанки в новом сезоне шоу «Голос»

Фото: "Первый канал".

25-летняя рязанка Ольга Дианова прошла этап слепого прослушивания популярного музыкального телепроекта «Голос». В отборочном туре Ольга исполнила кавер на песню Полины Гагариной «Колыбельная».

Правда несмотря на явный реверанс в сторону певицы, входящей в состав жюри, повернулся к рязанке лишь лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

- Мне нравится, когда у исполнителя есть свое видение и когда есть своя версия. Сегодня она была, но как мне показалось, немного надуманная, - прокомментировала выступление девушки Гагарина.

В свою очередь Ольга Дианова рассказала, что самостоятельно придумала аранжировку и изменила мелодию песни.

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