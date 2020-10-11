Коронавирус проник в четыре новых населенных пункта на карте Рязанской области

Опергруппа обновила данные по географии распространения заболевания в Рязанской области. За сутки с 9 по 10 октября положительными оказались еще 83 теста на COVID-19.

Более половины от всех новых случаев пришлось на Рязань – 47 человек. Приростом по три человека отметились Михайловский и Захаровский районы, Сапожок и Сараи.

Первые случаи заболевания зафиксированы в населенных пунктах Китово (Касимовский район), Желобово (Сараевский район), Лесная Поляна (Шацкий район) и Большая Дорога (Сапожковский район).

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим те из них, где произошли изменения по сравнению с 9 октября:

- Рязань – 4582 случая (+47);

- Рязанский район – 402 (+2) (Мурмино – 19 (+1), Новоселки – 3 (+1);

- Ряжск – 244 (+1);

- Рыбное – 226 (+1);

- Касимов – 210 (+1);

- Шиловский район – 160 (+1) (Лесной – 50 (+1);

- Касимовский район – 140 (+2) (Селизово – 2 (+1), Китово – 1);

- Клепиковский район – 138 (+1) (Снохино – 2 (+1);

- Михайловский район – 130 (+3) (Фирюлевка – 7 (+2), Некрасово – 2 (+1);

- Шилово – 110 (+1);

- Михайлов – 90 (+1);

- Александро-Невский – 78 (+1);

- Сараевский район – 74 (+2) (Кривское – 8 (+1), Желобово – 1);

- Александро-Невский район – 65 (+1) (Каширин – 12 (+1);

- Сапожок – 61 (+3);

- Шацкий район – 55 (+1) (Лесная Поляна – 1);

- Старожилово – 53 (+1);

- Спасске-Рязанском – 53 (+2);

- Сараи – 51 (+3);

- Захаровский район – 49 (+3) (Елино – 10 (+3);

- Захарово – 33 (+1);

- Ухолово – 32 (+1);

- Путятинский район – 29 (+2) (Береговое – 10 (+2);

- Сапожковский район – 14 (+1) (Большая Дорога -1).