В Рязани за сутки еще двоих больных COVID-19 подключили к аппаратам ИВЛ

Вечером субботы, 10 октября, оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновила данные о состоянии заболевших COVID-19 в Рязанской области.

На 17.30 в больницах региона находятся 264 человека (плюс девять человек за сутки), в том числе 13 детей.

Состояние 60 их них врачи оценивают как удовлетворительное, 187 – средней степени тяжести. 17 находятся в тяжелом состоянии, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее на аппаратах ИВЛ находились семь пациентов.

У остальных заболевание протекает в легкой форме, они переносят его на дому под контролем врачей.

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Всего в настоящее время в больницах с коронавирусом находятся 255 пациентов (подробности).