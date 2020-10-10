На 52-м году жизни скончалась проректор Рязанского института развития образования

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Печальная новость пришла из Рязанского института развития образования. На 52-м году жизни скончалась проректор по учебно-методической работе Ольга Колесник. Коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Викторовны:

- Коллектив министерства образования и молодежной политики Рязанской области выражает соболезнования в связи с преждевременным уходом Ольги Викторовны Колесник. Мы будем помнить Ольгу Викторовну как опытного методиста, очень трудолюбивого, чуткого и внимательного человека.

Ольга Колесник родилась в 1969 году в Рязани. Окончила Рязанский педагогический институт имени С.А. Есенина. Работала учителем начальных классов в Захаровской школе №1. Далее работала в профильном управлении и министерстве. В том числе была первым заместителем министра образования Рязанской области. Последние годы трудилась в РИРО.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Ольги Викторовны.