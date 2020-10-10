Рязанцам, потерявшим все имущество из-за взрывов на военном складе, заплатят по 100 тысяч рублей

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал постановление о предоставлении компенсации гражданам, пострадавшим в результате взрывов боеприпасов в Скопинском районе.

Сообщается, что компенсации выплатят гражданам Скопинского и Ряжского районов, где действовал режим ЧС.

Люди получат по 50 000 рублей на человека за частично утраченное имущество и по 100 000 рублей на человека за полностью утраченное имущество.

Также единовременная выплата предполагается для пострадавших. Люди, получившие тяжкий вряд здоровью, получат 400 000 рублей, средней – 200 000 рублей, легкий – 20 000 рублей.

Полностью с Постановлением Правительства Рязанской области можно ознакомиться по ссылке.

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