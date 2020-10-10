Рязанскую область накрыло второй волной? На подтверждении 83 положительных теста

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в субботу, 10 октября, в Рязанской области выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом с начала пандемии заболевание подтвердилось у 8728 рязанцев.

Еще 83 (!) положительных теста в настоящее время находятся на подтверждении в региональном минздраве. Вместе с ними общее число заболевших достигло 8811 человек. Ежедневный прирост более чем в восемь десятков заболевших в Рязанской области фиксировался в мае 2020 года . За все лето таких больших показателей не отмечалось.

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