Количество тяжелых больных COVID-19 в Рязанской области увеличивается

По состоянию на вечер 9 октября в больницах Рязанской области находятся 255 пациентов с COVID-19, в том числе 13 детей. Для сравнения скажем, что 5 октября эта цифра составляла 226 человек (из них восемь детей).

Из 255 пациентов состояние 51 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 187 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, в тяжелом состоянии – 17 человек (5 октября было 14 человек). Семеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных заболевание протекает в легкой форме, они переносят его на дому под контролем врачей.