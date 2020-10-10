Московский район вновь стал лидером по числу зараженных коронавирусом за сутки

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 10 октября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, утро 10 октября - в Рязанской области зарегистрировали 8728 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 4535 человек проживают в Рязани.
Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:
- в Московском районе – 1459 (+10 за сутки) случаев;
- в Октябрьском районе – 1264 (+8) человека заболели;
- в Железнодорожном районе – 1109 (+7) случаев;
- в Советском районе – 696 (+6) случаев заражения.
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